Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Konyaspor ile oynayacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, yarın saat 20.45’te Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak.