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Ebru Gündeş'ten düğün sonrası ilk paylaşım

Ebru Gündeş'ten düğün sonrası ilk paylaşım

Dubai'de iş insanı Murat Özdemir ile evlenen şarkıcı Ebru Gündeş'ten ilk paylaşım geldi.

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Dördüncü kez gelin olan şarkıcı Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlendi.

Gündeş eşiyle çekildiği düğün fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Ayrıca nikahtan önce çekilen konvoy görüntülerinde Gündeş'in üstü açık arabadan el salladığı görüldü.

Yıllarca ilişkisini gizleyen Gündeş, düğünden sonra ilk paylaşımını yaptı.

Ebru Gündeş, eşiyle düğün fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı fotoğrafın altına ise, "Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkürler. 27.02.2024" notunu ekledi.

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