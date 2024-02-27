Ebru Gündeş evlendi! Yeni kocası Murat Osman Özdemir epey peşinden koşmuştu
Bir süredir aşk yaşayan Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir'in önümüzdeki günlerde evlenmeyi planladıkları konuşulmuştu. Çiftten sürpriz bir haber geldi. Ebru Gündeş ve kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi, bugün Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir törenle evlendi. Özdemir, aşık olduğu Ebru Gündeş'in adeta peşinden koşmuştu. İşte detaylar...
Ebru Gündeş'in mutlu günü... 7 Mayıs 2021'de Bodrum Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonucu, Reza Zarrab ile olan 11 yıllık evlilikleri sona eren Ebru Gündeş, bugün yeniden nikâh masasına oturdu.
Aslında evlilik planı Ramazan Bayramı sonrası için yapılmıştı. "İki bayram arası olmasın" diyerek evlilik tarihini öne çekti.
2023'ün son aylarında tanıştığı, Dubai'de yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir'in evlenme teklifini kabul eden Ebru Gündeş, Dubai Başkonsolosluğu'nda hayatlarını birleştirdi.
Nikâhı Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıydı. Ebru Gündeş’in şahidi iş insanı Faruk Özbek, Murat Özdemir’in şahidi Okan Küfeci oldu.