Şarampole yuvarlanan araçta aynı aileden 4 kişi yaralandı

Uşak’ta meydana gelen kazada anne, baba ve 1'i bebek olmak üzere iki çocukları yaralandı.

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Kaza, Ankara-Uşak kara yolu Çarıkköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametine ilerlemekte olan M.A. (35) idaresindeki Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.A., eşi N.A. (28) ve çocukları H.A. (4) ile O.A.A. (1) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerce kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.