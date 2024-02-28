Erdoğan Aktaş Şevki Yılmaz'ın 30 yıl önceki 'ahlaksız teklifini' açıkladı

Yazar Erdoğan Aktaş, 1994'de röportaj yaptığı Rize İl Başkanı olan Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e hakaret konusuna gelince kendisine “Erdoğan Bey, kendi aramızda bir ücret karşılığı bir sorunu çözsek” dediğini yazdı.

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Abdülhamid'in torunu olan Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde Yeni Akit Gazetesi yazarı ve eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz'ın “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" sözleri eleştiri konusu oldu.

Tartışmaların odağındaki Yılmaz ile ilgili yazar Erdoğan Aktaş, tv100'deki yazısında ilginç bir anısını paylaştı.

1994 yerel seçimleri öncesi Rize'de aday olan Şevki Yılmaz ile röportaj gittiğini yazan Aktaş, konuşmalar sırasında daha önce Yılmaz'ın Kabe’de Atatürk’e hakaret eden görüntülerini gündeme getirdiğini aktardı.

“Erdoğan Bey, kendi aramızda bir ücret karşılığı bir sorunu çözsek”

Aktaş, Yılmaz'ın kendisine yaptığı teklifi yazısında böyle açıkladı:

"Röportajın tam da bu bölümünde Cengiz, 30 yıl önceki teknolojik olanaklarla donanmış olan kamerasının aküsünün bittiğini söyledi. Cengiz aküyü değiştirirken Şevki Yılmaz’ın huzursuzluğu yüzünden okunuyordu. Bir sağa bir sola kaykılarak, “Erdoğan Bey, kendi aramızda bir ücret karşılığı bir sorunu çözsek” deyiverdi.

Kulaklarıma inanamamıştım. Dindarlığı ile bilinen Şevki Yılmaz açık açık bana rüşvet teklif ediyordu. Ahlaksız bir teklifte bulunuyordu. “Ya hocam bu nasıl bir laf? Bana nasıl böyle bir şey teklif edebilirsiniz?” diye çıkıştım. Benim sert çıkışım üzerine Şevki Yılmaz, “Aman efendim bunu reklam ücreti olarak düşünün” gibi tuhaf bir açıklamayla konuyu geçiştirmeye çalıştı.

“Şevki Bey, eğer reklam vermek istiyorsanız, kanalın reklam servisini arayın, onlarla konuşun. Bana yaptığınız teklif çok rahatsız edici” diyerek rahatsızlığımı bir kez daha dile getirdim."

Aktaş, yazının devamında "Rüşvet teklifinin kayıtta olduğunu fark edince, röportajın yanı sıra “Ahlaksız teklif” başlığı ile de Gülgûn Feyman’ın sunduğu Show TV Ana Haber Bülteni’ne ayrıca haber yapmıştım." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan Aktaş'ın yazısının tamamı

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