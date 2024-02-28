Bomba kulis! Bir bakan affını istedi! Kabine değişiyor! Bazı bakanlar isteyerek bazıları ise...

Türkiye 31 Mart Yerel seçimlerine giderken Ankara kulislerinde Kabine değişikliği konuşulmaya başlandı. Gazeteci Erdal Sağlam, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ise 'affını istediği' iddiasını gündeme getirip Kabine'de değişiklik olacağını yazdı.

Abone ol

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerinin havasına girmişken, Ankara kulislerinde yeni kabine iddiaları konuşulmaya başlandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ise Cumhurbakanı Erdoğan'dan affını istediği iddia edildi. Kabine değişikliği kulislerini Erdal Sağlam yazdı.

Bazıları kendi isteğiyle bazıları istemeden...

Gazeteci Erdal Sağlam, bazı bakanların kendi istekleriyle, bazılarının da ise başarısız görüldükleri için görevden ayrılacağının konuşulduğunu aktardı. Sağlam, Kaine değişikliği için 3-4 bakanın isminin konuşulduğunu yazdı.

Şimşek'le uyumlu çalışacak...

Sağlam, kabinede bazı bakanların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le uyumlu çalışmadıkları için yerlerine, Şimşek'le uyumlu isimlerin atanmasının beklendiğini ifade etti.

Şimşek'ten rahatsızlar ama...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in emekli zammı ve ikramiyesi gibi konulardaki katı tutumu nedeniyle partide tepkiler olduğunu belirten Sağlam, Şimşek'in seçimden sonra görevden alınacağı iddialarına ihtimal vermediğini söyledi.

Ömer Bolat Erdoğan'dan affını istedi

Erdal Sağlam, "Ayrılacağına kesin gözüyle bakılan isimlerin başında Ticaret Bakanı Ömer Bolat geliyor. (...) Hatta konuyu Cumhurbaşkanı'na iletip, affını istediği söylentileri de kulislerde dolaşıyor. Bakan Bolat'ın yanında, haklarında daha az konuşulsa da, Cumhurbaşkanı'nın başarısız gördüğü birkaç bakanın daha ismi geçiyor" ifadelerini kullandı.