Flaş İstanbul anketi! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? DEM Parti mi yoksa Yeniden Refah mı?

31 Mart seçimlerine bir ay kala en son İstanbul anketi ASAL Araştırma'dan geldi. İstanbul'da yarışacak 8 adayın da isimlerine yer verilen ankete göre Ekrem İmamoğlu bir tık önde görünüyor. Seçimin kaderini tayin edeceği konuşulan DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş ile Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz'ün oyları ne kadar?