Flaş İstanbul anketi! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? DEM Parti mi yoksa Yeniden Refah mı?
İSTANBUL seçiminde kim önde? Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu? Yeniden Refah, İYİ Parti, DEM Parti ve Zafer Partisi adaylarının oyları ne kadar? İşte ASAL Araştırma'nın 8 adaylı İstanbul seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar...
31 Mart seçimlerine bir ay kala en son İstanbul anketi ASAL Araştırma'dan geldi. İstanbul'da yarışacak 8 adayın da isimlerine yer verilen ankete göre Ekrem İmamoğlu bir tık önde görünüyor. Seçimin kaderini tayin edeceği konuşulan DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş ile Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz'ün oyları ne kadar?
Asal Araştırma'nın İstanbul anketi 23-27 Şubat tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesindeki 2 bin kişiyle gerçekleştirilmiş. Ankete katılanlara "Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltilmiş ve 8 aday arasından seçim yapmaları istenmiş.
Kararsızlar/oy kullanmayacağım/cevap yok yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra ankete katılanların yüzde 41.9'u Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken, yüzde 40.8'lik kesim ise sandıkta tercihinin Murat Kurum olacağını belirtti. İşte anketin sonuçları...
CHP (Ekrem İmamoğlu): yüzde 41.9