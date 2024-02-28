BIST 9.230
DOLAR 31,18
EURO 33,76
ALTIN 2.031,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tartıştığı kızını bıçakla öldüren baba tutuklandı!

Tartıştığı kızını bıçakla öldüren baba tutuklandı!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sokakta tartıştığı kızını bıçakla öldüren baba tutuklandı.

Abone ol

Anadolu Mahallesi'nde 26 Şubat'ta uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle tartıştığı kızı Dilan Özdemir'i (19) bıçakla öldüren ve polis ekiplerinin çalışmasıyla olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalanan Turhan Özdemir'in (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özdemir'in ifadesinde, kızının uyuşturucu kullandığını, bıraktırmak için çok çaba harcadığını ve bir anlık öfkeyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Mahallesi'nde 26 Şubat'ta uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle tartıştığı kızı Dilan Özdemir'i sokakta bıçakla ağır yaralayan Turhan Özdemir kaçmış, polis ekiplerince olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalanmıştı. Ağır yaralanan Dilan Özdemir kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de 2 İsrailli subay öldürüldü
Gazze'de 2 İsrailli subay öldürüldü
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Bingöl'de çığ düştü! Bir kişi aranıyor
Bingöl'de çığ düştü! Bir kişi aranıyor
Osmaniye'de iki araçta 61 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi!
Osmaniye'de iki araçta 61 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi!
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durdu!
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durdu!
Galatasaray ile Fatih Karagümrük kupada ilk kez rakip
Galatasaray ile Fatih Karagümrük kupada ilk kez rakip
Murat Kurum, cemevi ziyaretinde söz verdi: Biz yürüteceğiz
Murat Kurum, cemevi ziyaretinde söz verdi: Biz yürüteceğiz
Şarampole yuvarlanan araçta aynı aileden 4 kişi yaralandı
Şarampole yuvarlanan araçta aynı aileden 4 kişi yaralandı
Erdoğan Aktaş Şevki Yılmaz'ın 30 yıl önceki teklifini açıkladı
Erdoğan Aktaş Şevki Yılmaz'ın 30 yıl önceki teklifini açıkladı
Bomba kulis! Bir bakan affını istedi! Kabine değişiyor! Bazı bakanlar isteyerek bazıları ise...
Bomba kulis! Bir bakan affını istedi! Kabine değişiyor! Bazı bakanlar isteyerek bazıları ise...
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları!
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları!
İstanbul'da yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı
İstanbul'da yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı