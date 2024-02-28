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Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıkıyor

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıkıyor

Adana Demirspor’un, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın biletleri bugün saat 19.40'ta satışa çıkacak. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Adana Demirspor, 4 Mart Pazartesi günü saat 17.00’de Yeni Adana Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

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Mavi-lacivertli kulüpten maçın biletleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda 4 Mart Pazartesi günü saat 17.00'da karşılaşacağımız Fatih Karagümrük maçının biletleri bugün saat 19.40’ta satışta, yalnızca gişeden alımlarda kadın, öğrenci ve engelli taraftarımıza biletler ücretsizdir" denildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

"Batı tribün üst 25 TL, batı tribün alt 50 TL, kale arkaları alt 25 TL, kale arkaları üst 25 TL, maraton üst 25 TL, maraton alt 50 TL, güney balkon 30 TL."

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