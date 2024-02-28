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WhatsApp kullananlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar! Artık delil sayılacak

WhatsApp kullananlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar! Artık delil sayılacak

Yargıtay'dan WhatsApp kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal bir karar geldi. Adana'da görüşen bir ticaret davasında, WhatsApp yazışmaları, davacının elinde imzalı bir belge olmamasına rağmen delil olarak kabul edildi.

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Artık WhatsApp kullananların ne konuştuğuna, kime ne söz söylediğine daha fazla dikkat etmesi gerekecek. Çünkü mesajlaşma platformu WhatsApp'ta yapılan yazışmalar delil kabul edildi.

Adana'da görülen bir ticaret davasında taraflardan biri WhatsApp yazışmalarını delil olarak sundu. Ancak mahkeme senet olmadığı için yazışmaları delil olarak kabul etmedi ve davanın reddine karar verdi. Kanal D Haber'de yer alan habere göre, mahkemenin verdiği karar Yargıtay'a taşındı.

Emsal karar geldi

Mahkeme, elde yazılı imzalı bir belge olmasa da WhatsApp yazışmalarını delil olarak kabul etti. Yerel mahkemenin verdiği kararı da bozdu. Böylece Yargıtay, WhatsApp yazışmalarının artık tek başına delil sayılabileceği emsal bir karara imza attı. Avukat Alperen Kadıoğlu "Yargıtay'ın kararı sonrası yerel mahkemeler artık WhatsApp yazışmalarını kesin delil olarak kabul etmesi gerekiyor" dedi.

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