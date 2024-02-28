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Sahte kimlikle bankadan para çekmeye çalışan 2 kişi tutuklandı!

Sahte kimlikle bankadan para çekmeye çalışan 2 kişi tutuklandı!

İstanbul Bakırköy'de başkasına ait bilgilerle hazırladıkları sahte kimlikle banka şubesinden para çekmeye çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

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Bakırköy'de 26 Şubat'ta bir banka şubesine gelen 2 şüpheli, K.P'ye ait kimlikle bu kişinin hesabındaki 14 bin avroyu çekmek istedi.

Banka görevlilerinin şüphelenerek haber vermesi üzerine bankaya gelen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

K.P. adına düzenlenmiş sahte kimlikle işlem yapmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler Ş.Ü. (60) ve S.O. (42) emniyete götürülürken, zanlılardan S.O'nun 14 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin banka şubesine gitmeden önce bir kafede buluştukları anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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