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Ünlü oyuncu Alain Delon'un evinde cephanelik bulundu!

Ünlü oyuncu Alain Delon'un evinde cephanelik bulundu!

Fransız film yıldızı Alain Delon'un evinde 72 ateşli silah ve binlerce mermi ele geçirildiği belirtildi.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Montargis Savcılığınca dün yapılan açıklamada, Alain Delon'un Fransa'nın orta kesimlerinde yer alan Loiret şehrinde bulunan Douchy bölgesindeki evinde geçen hafta arama yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, aktörün evindeki aramada 72 ateşli silah ve 3 binden fazla mermi bulunduğu belirtildi.

Söz konusu silah ve mermilere el konurken, ünlü oyuncu hakkında "yasa dışı silah bulundurmaktan" soruşturma açıldı.

Aktörün evinde bir atış poligonunun da yer aldığı bildirildi.

Söz konusu arama, bir mahkeme yetkilisinin, sağlık durumu iyi olmayan 88 yaşındaki aktörün evinde ateşli silah bulundurduğuna ilişkin 8 Şubat'ta hakime rapor sunmasının ardından yapıldı.

Mahkeme tarafından koruma altına alınmıştı

Le Point’ın haberine göre, ünlü oyuncunun gençlik yıllarından bu yana silah tutkusu var.

Uzun süredir kamuoyu önünde görülmeyen Delon, yılbaşında mahkeme tarafından koruma altına alınmıştı.

2019'da felç geçiren ve son dönemlerde sağlık durumunun kötü olduğu bildirilen Delon’un, tıbbı tedavisi dahil birçok konuda çocukları arasında yasal anlaşmazlıklar bulunuyor.

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