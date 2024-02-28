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Şubat ayı ekonomik güven endeksi verileri açıklandı

Şubat ayı ekonomik güven endeksi verileri açıklandı

TÜİK tarafından şubat ayına dair ekonomik güven endeksi verileri açıklandı. Buna göre Şubat ayında ekonomik güven endeksi yüzde 0,4 puan azalışla 99 oldu. Endeks ocak ayında 99,4 idi.

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Ekonomik güven endeksi şubat ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 99 değerini aldı. Endeks, ocak ayında 99,4 puan değerinde kaydedilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ocakta 99,4 iken şubatta yüzde 0,4 azalarak 99 oldu. Tüketici güven endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 1,3 gerileyerek 79,3'e düştü.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,9 düşerek 102'ye indi. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 yükselerek 91,8 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,6 artarak 118,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 gerilemeyle 114,5 oldu.

Ekonomik güven endeksi

Ekonomik güven endeksi ağırlıklı olarak tüketici, mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörlerinin eğilimlerini yansıtıyor.

Ayrıca perakende ve inşaat sektörlerinin eğilimleri de hesaplamalara dahil ediliyor. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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