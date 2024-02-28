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Sarıkamış’ta kar rallisinde kadın pilot ilk 10’a girdi

Sarıkamış’ta kar rallisinde kadın pilot ilk 10’a girdi

23-25 Şubat tarihleri arasında Sarıkamış’ta yapılan Türkiye’nin 2 bin rakımdaki ilk kar rallisinde zorlu pistlerde yarışan Pilot Burcu Çetinkaya, ilk 10’a girme başarısı gösterdi ve genel klasman puanı aldı.

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen ve ilklere damga vuran Türkiye’nin 2 bin rakım üzerinde ilk kar rallisi olan Sarıkamış Rallisi'nde, pilot Burcu Çetinkaya ilk 10’a girdi. Sarıkamış Rallisi’nin müthiş olduğunu ifade eden kadın pilot Burcu Çetinkaya, "Harika bir ralliydi Sarıkamış Rallisi, Türkiye’de ilk kez kar rallisi yapıldı. Yani Türkiye Şampiyonası’nın bir ayağı olarak ilk kez, biz çok heyecanlıydık. Bütün yarışmacılar harika geçti. Benim için de tekrar ısındığım bir sezonun ardından genel klasmanda 9’unculuk elde ettim. Genel klasman puanı aldım. Genel klasman iddiamız olacak bu sene, onu hedefliyoruz. Kendi sınıfımızda erkeklerin arasında 4’üncü olduk ve kadınlar 1’incisi olduk. O yüzden güzel bir sonuç, kupa ile dönüyoruz. Gerçekten her şey çok güzel geçti. Sarıkamış’ta umarım her sene yarış olur. Umarım biz her sene burada oluruz” dedi.

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