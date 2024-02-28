BIST 9.187
DOLAR 31,18
EURO 33,73
ALTIN 2.033,39
HABER /  SPOR

İsveçli milli futbolcu Kristoffer Olsson solunum cihazına bağlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsveçli milli futbolcu Kristoffer Olsson solunum cihazına bağlandı

 Danimarka 1. Futbol Ligi takımı Midtjylland'ın 28 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Kristoffer Olsson, evinde fenalaşınca solunum cihazına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde Kristoffer Olsson'un yokluğunun nedeni konusunda artan söylentiler ve varsayımlar karşısında, bu açıklamayı kamuoyuna duyurma zorunluluğunu hissettik. 28 yaşındaki İsveç Milli Takım oyuncusu, 20 Şubat Salı günü evinde bilincini kaybetti ve solunum cihazına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı." ifadeleri yer aldı.

Bir dönem Arsenal'de de forma giyen Olsson'un beyinle ilgili akut bir hastalıktan etkilendiğinin belirtildiği açıklamada, "Midtjylland'daki herkes elbette Kristoffer'in ani hastalığından derinden etkilenmiştir ve düşüncelerimiz ve tam desteğimiz Kristoffer ve ailesinedir." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Akşener'in öfkelenip "Hadi be" dediği kadın isyan etti! 'AK Parti' çıkışı olay
Akşener'in öfkelenip "Hadi be" dediği kadın isyan etti! 'AK Parti' çıkışı olay
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Malkara’da 200 litre kaçak içki ele geçirildi
Malkara’da 200 litre kaçak içki ele geçirildi
Malzeme yüklü tırdan düzensiz göçmen çıktı
Malzeme yüklü tırdan düzensiz göçmen çıktı
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı
Sarıkamış’ta kar rallisinde kadın pilot ilk 10’a girdi
Sarıkamış’ta kar rallisinde kadın pilot ilk 10’a girdi
Kayseri'de 15 firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de 15 firari hükümlü yakalandı
Emekli edebiyat öğretmeni teknesinin altında ölü bulundu
Emekli edebiyat öğretmeni teknesinin altında ölü bulundu
Murat Kurum 650 bin konut sözüyle ilgili yeni açıklama: 5 bin 833 lira taksitle
Murat Kurum 650 bin konut sözüyle ilgili yeni açıklama: 5 bin 833 lira taksitle
Denizden çıkan balık azaldı, fiyatlar arttı
Denizden çıkan balık azaldı, fiyatlar arttı
"Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi" iddiası! Açıklama geldi
"Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi" iddiası! Açıklama geldi
Türkiye ve Japonya, Ekonomik Ortaklık Anlaşması'yla üçüncü ülkelerle işbirliğini genişletecek
Türkiye ve Japonya, Ekonomik Ortaklık Anlaşması'yla üçüncü ülkelerle işbirliğini genişletecek