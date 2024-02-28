BIST 9.209
DOLAR 31,18
EURO 33,76
ALTIN 2.029,63
HABER /  GÜNCEL

MİT destekli operasyonda, kağıt havluların arasından kaçak göçmen çıktı!

MİT destekli operasyonda, kağıt havluların arasından kaçak göçmen çıktı!

Diyarbakır merkezli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli kaçak göçmen operasyonunda, göçmenlerin bazıları kağıt havlu kolilerinden çıkarken, 5 aylık çalışmada 17 organizatör tutuklandı.

Abone ol

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Diyarbakır merkezli; Van, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Düzce illerinde 5 aylık titiz çalışmalarla eş zamanlı operasyon düzenledi.

MİT destekli operasyonda İran sınırından tır, kamyonet ve otomobillerle taşınan 160 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin bazıları kağıt havlu kolilerinden çıkarken, kaçakların tıpkı paletler gibi görünen fakat içine hava düzenekleri yerleştirilmiş özel bölmelerde taşındığı, şüphelilerin hesaplarında ise 10 milyon TL'nin üzerinde para hareketliliği tespit edildi.

İran uyruklu suç örgütü lideri de dahil olmak üzere gözaltına alınan 31 organizatörden 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den, 28 Şubat mesajı: Bin yıl süreceği söylenen...
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den, 28 Şubat mesajı: Bin yıl süreceği söylenen...
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Öğrenciler günde 3 saatlerini dijital oyun oynayarak geçiriyor
Öğrenciler günde 3 saatlerini dijital oyun oynayarak geçiriyor
Bingöl'deki çığ olayı: Kayıp vatandaşın cansız bedeni bulundu
Bingöl'deki çığ olayı: Kayıp vatandaşın cansız bedeni bulundu
Türkiye’nin en başarılı kadın girişimcileri belli oldu
Türkiye’nin en başarılı kadın girişimcileri belli oldu
Altınla ilgili bomba iddia! Yeni yasak mı geliyor İslam Memiş açıkladı
Altınla ilgili bomba iddia! Yeni yasak mı geliyor İslam Memiş açıkladı
Amasya’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
Amasya’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
Fethiye’de şap hastalığı ile mücadele sürüyor
Fethiye’de şap hastalığı ile mücadele sürüyor
“28 Şubat herhangi bir cuntanın bir silahlı darbesinden ibaret değildir”
“28 Şubat herhangi bir cuntanın bir silahlı darbesinden ibaret değildir”
‘Spora İlk Adım’ projesiyle 479 bin öğrenci sporla tanıştı
‘Spora İlk Adım’ projesiyle 479 bin öğrenci sporla tanıştı
Marmara’da batan gemiye 41 kez dalış yapıldı
Marmara’da batan gemiye 41 kez dalış yapıldı
Gazze için kendini yakan askerle ilgili bomba iddia: Gizli belgeleri gördü
Gazze için kendini yakan askerle ilgili bomba iddia: Gizli belgeleri gördü