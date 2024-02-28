Yeneroğlu: Anayasa’yı yok saymayı 28 Şubat’ın kudretli isimleri hayal bile edemezdi

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 28 Şubat 1997'nin yıldönümünde yaptığı açıklamada, o dönemin toplumda açtığı derin yaraların hâlâ onarılmadığını ve günümüzde 28 Şubat zihniyetinin hayal bile edemeyeceği bir hukuksuzluk durumunun yaşandığını ifade etti.

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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 28 Şubat sürecinin yıldönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Yeneroğlu, 28 Şubat sürecinin demokrasi ve insan hakları açısından Türkiye'nin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ve toplumda onarılması güç yaralar açtığını ifade etti. Ayrıca, günümüzde 28 Şubat zihniyetinin hayal edemeyeceği bir hukuksuzluk durumunun hüküm sürdüğünü belirtti.

Yeneroğlu, 28 Şubat sürecinde dindar kesimlerin kriminalize edildiğini, vatandaşların değerlerinin yasadışı ilan edildiğini ve demokrasinin zarar gördüğünü dile getirdi. Ayrıca, dönemin iktidar sahiplerinin milletin iradesiyle seçilmiş hükümete baskı uyguladığını, başörtülü vatandaşların eğitim ve iş hayatında maruz kaldıkları ayrımcılığa dikkat çekti.

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Yeneroğlu, hukuksuzluğun bahanesinin dün de bugün de "devletin bekası" olduğunu vurgulayarak, 28 Şubat sürecinden ders alınmadığını ve bugün benzer hukuksuzlukların yaşandığını ifade etti. DEVA Partisi olarak, özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti için mücadele etmeye devam edeceklerini ve farklılıklara saygı duyan, çoğulculuk temelinde refah ve huzur içinde bir Türkiye inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti.