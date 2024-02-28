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Darp ettikleri kişiye zorla 1 milyon liralık senet imzalattılar!

Darp ettikleri kişiye zorla 1 milyon liralık senet imzalattılar!

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde otomobil tamiri için eve çağırdıkları kişiyi darbeden ve zorla 1 milyon liralık senet imzalatan 3 zanlı tutuklandı.

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Sorgun ilçesinde otomobillerinin arızalandığı bahanesiyle Y.B.’yi (35) arayarak yardım isteyen ve eve çağıran F.Y. (26), evde bulunan arkadaşları M.E. (26) ve İ.T. (27) ile Y.B.’yi darp etti. Y.B., silah tehdidiyle 1 milyon liralık senede imza atmaya zorlandı.

Kendi imkanlarıyla evden ayrılan ve hastaneye giderek tedavi gören Y.B.’nin şikayeti üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde şüpheliler, kiraladıkları araçla Çorum’a giderken Alaca ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 milyon liralık senet ile tabanca ve 4 av tüfeği fişeği ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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