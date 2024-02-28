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Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

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Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptığı dönemde MİT TIR’larının durdurulması görüntüleri nedeniyle yargılanan Erdem Gül için karar verildi.

Yargıtay, CHP’li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını onayladı.

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