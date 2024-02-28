Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Arap şeyhleri kilolarca sipariş veriyor! "Duyunca soluğu burada aldım"
Bursa'da Türkiye'nin en erken erik hasadı yapıldı. İznik ilçesinde Ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası'nın ürettiği eriğin kilosu dudak uçuklatıyor. Kilosu 3 bin 500 liraya satılan eriğe Arap Şeyhleri büyük ilgi gösteriyor. Erken hasat eriğin tanesi gramaja göre 70 ile 100 lira arasında alıcı buluyor.
Türkiye'nin en erken erik hasadını yapan 25 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası'nın ürettiği eriklerin kilosu 3 bin 500 TL'den satılıyor. Kilosu 3 bin 500 lira olan eriklere Arap şeyhleri sofralarından eksik etmiyor.
Fertlerinin hepsinin ziraat mühendisi olduğu Ası ailesi, kış mevsiminde erik yetiştiriyor.
Şubat başı itibarıyla erik hasadına başlayan 25 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, en erken erik hasadıyla satışlarını sürdürüyor.
Birleşik Arap Emirlikleri şeyhleri kilolarca yeşil erik siparişi verirken, genç üretici dünyanın dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor.