İstanbul'dan da hissedilen Çanakkale depremini uzmanlar yorumladı

Prof. Dr. Tolga Bekler ile Prof. Dr. Süha Özden, Biga’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Bekler, depremin ana şokunun bölgede belirgin bir kırılmaya neden olduğunu ancak çevredeki faylara etki etmediğini belirtirken, Özden ise depremin bir münferit olay olduğunu ve devamının olacağını tahmin etmediğini ancak durumu izlemekte fayda olduğunu söyledi.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı ve ÇOMÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler ile ÇOMÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, Biga'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Bekler, depremin ciddi bir kırılmaya yol açtığını ancak çevredeki faylara etkisinin olmadığını belirtirken, Özden ise depremin münferit olduğunu düşündüğünü ve devamının olmayacağını tahmin ettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Tolga Bekler, Biga'da yaşanan depremin bölgenin aktif sismotektoniği yoğun bir yerinde meydana geldiğini ve mikro depremlerin bir araya geldiği bir bölgede olduğunu ifade etti. Bekler, özellikle 4 Şubat'tan itibaren çeşitli büyüklüklerde birçok depremin yaşandığını ve 4.6 büyüklüğündeki depremin bu bölgede ciddi bir gerilme olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Ancak, depremin yapısal hasar verecek nitelikte olmadığını ve çevredeki faylara etkisinin olmadığını vurguladı.

Prof. Dr. Süha Özden ise, bölgede yaşanan depremlerin dağınık bir alanda meydana geldiğini ve bu depremler arasında Türkiye'nin fay haritasında yer almayan bir fay hattının bulunmadığını belirtti. Özden, dünkü depremin ana şok niteliğinde olduğunu ve devamının olmayacağını tahmin ettiğini ancak kesin bir ifade kullanmadan izlemeye devam edeceklerini ifade etti. Özden, depremin herkesi etkilediğini ve bölgede yaşanan sarsıntıların her zaman her yerde olabileceğini dile getirerek, sakin kalmak gerektiğini vurguladı.