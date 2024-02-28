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Jandarmadan kaçak tütün satıcılarına baskın

Jandarmadan kaçak tütün satıcılarına baskın

Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak tütün satışı yapan şahıslara jandarma tarafından operasyon düzenledi.

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Edinilen bilgiye göre, İ.P. ve D.P. isimli şahısların kaçak tütün ürünleri sattıkları bilgisini alan Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ortak çalışma yaptı. Jandarma ekiplerince şahısların evlerinde eş zamanlı yapılan aramada 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesine bağlı kompresör, 4 bin dal sahte bandrollü boş makaron, 100 dal tütün doldurulmuş makaron ve 4 kg. tütün ele geçirildi.

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