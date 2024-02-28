DEM Parti İstanbul adayı Beştaş'tan Özgür Özel'e: CHP'den alacağımız var

DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, CHP lideri Özgür Özel'in DEM Parti ile ilgili "Bize kazandırmak değil kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar" sözlerine tepki gösterdi. Beştaş, "Oraya gelecek olursak, bizim CHP'den alacağımız var, 2019 seçimleri ortada" dedi.

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CHP lideri Özel'in, DEM Parti'nin yerel seçim stratejisi ile ilgili "Bize kazandırmak değil kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar" sözlerine DEM Parti İBB Başkan adayı Beştaş'tan sert tepki geldi.

2019 seçimlerinde İmamoğlu'na verdikleri desteğe değinen Beştaş, borçlu değil alacaklı olduklarını söyledi.

"Bu dille konuşulmasına müsade etmeyiz"

Bir televizyon programında konuşan Beştaş, "Sanki biz mecburmuşuz gibi, bir borcumuz varmış gibi, onların da alacağı varmış gibi konuşuyorlar. Oraya geleceksek eğer bizim CHP'den alacağımız var. 2019'da verdiğimiz destek ortada. Daha dün ya, 14-28 Mayıs var ortada. 14-28 Mayıs'tan dolayı biz Hakkari'de yüzde 72 oy verdirmişiz. Hakkari, İzmir'i geçmiş, Diyarbakır CHP'nin kalelerini geçmiş. Bu konuda hiç kimse bizimle bu dille konuşamaz. Buna izin vermeyiz, yanıtı veririz yani" dedi.

"Söylediklerini bir daha düşünmeliler"

DEM Partili Beştaş, konuşmasının devamında, "Kimseye borçlu değiliz biz. Ancak ve ancak alacaklı olabiliriz biz. Bugün o hesabı yapacak olursak onlar borçlu çıkarlar. Bu nedenle Gökhan Günaydın'ın da, Özgür Özel'in de bu açıklamalarını bir daha düşünmelerini öneririm. Biz hiyerarşik olarak onların altı üstü değiliz. Kendimizi öyle görmeyiz, onlar da parti, biz de partiyiz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ne demişti?

CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz hafta TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, önceki seçimlerle bu seçim arasındaki farklara değinerek, HDP'nin bir önceki seçimde hiçbir talebi olmadan AK Parti'ye kaybettirmek için her türlü çabayı gösterdiğini, bu seçimde ise gücünü muhalefete de gösterme isteğinde olduğunu belirtmişti.

Özel, DEM Parti'nin stratejisinin ve AK Parti ile 1 Nisan sonrası için yapılan görüşmelerin, özellikle kayyum atama meselesi başta olmak üzere, DEM Parti milletvekillerinin sözcüleri tarafından yalanlanmadığını ifade etti. Bu stratejinin, CHP'ye kazandırmaktan ziyade gerekirse kaybettirme üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

Özel, CHP ile DEM Parti arasında herhangi bir protokol olmadığını, ancak bir kent uzlaşısı bulunduğunu ve CHP'nin destekleyeceği adaylar olduğunda, bu adaylara destek vereceklerini DEM Parti'ye ilettiklerini söyledi.