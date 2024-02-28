CHP duyurdu: 55 bin 998 sahte seçmen itirazı

CHP, 2024 yerel seçimlerine hazırlık sürecinde sahte veya mükerrer seçmen şüphelerini duyurdu. Bu doğrultuda, parti şu ana kadar 55 bin 998 sahte veya mükerrer seçmen şüphesiyle il seçim kurullarına itiraz etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2024 yılında gerçekleşecek olan yerel seçimlere yönelik hazırlıklarını hızlandırıyor. Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez'de düzenlenen toplantıda il başkanlarıyla bir araya geldi ve seçim stratejisi ile kampanya süreci hakkında bilgi paylaştı. Özel, hedeflerinin büyükşehirlerin yarısından fazlasını kazanmak olduğunu vurguladı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; toplantıda, seçim günü güvenliği ve doğru sonuçların alınmasını sağlamak için avukat ve bilişim uzmanlarının okullarda görevlendirilmesi kararı alındı. Ayrıca, muhalif seçmenin sandığa gitme oranının arttığı ve özellikle emeklilerin CHP'ye ilgisinin yükseldiği belirtildi.

CHP'nin seçim sürecindeki en önemli konularından biri ise sahte ya da mükerrer seçmen şüpheleri oldu. Bugüne kadar 55 bin 998 sahte ya da mükerrer seçmen şüphesiyle il seçim kurullarına itiraz edildiği, bunlardan 7 bin 380 itirazın kabul edildiği açıklandı. Bu durum, partinin seçim sürecindeki dikkat çeken adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Partinin kozmik odasının altyapısı güçlendirilirken, internet sitesi de güncellendi. Bu sayede, partinin kurumsal internet sitesinden seçim sonuçları da takip edilebilecek. Ayrıca, her ilçede bilişim sorumlusu atanacak ve ilçelerde veri girişi testleri yapılacak.