BIST 9.139
DOLAR 31,19
EURO 33,76
ALTIN 2.035,35
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor: Bakanlık ve kurumlardan görüş istendi

Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor: Bakanlık ve kurumlardan görüş istendi

Devletin 'gizli anayasası' olarak nitelendirilen ve kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı'nın talimatı üzerine, belgenin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği de harekete geçti. Bunun için bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başladı.

Abone ol

Türkiye'de, devletin güvenlik politikalarının temelini oluşturan ve kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yürütülen bu süreçte, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla görüş alışverişinde bulunuluyor.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu iç ve dış tehditleri detaylı bir şekilde sıralayan, devletin güvenlikle ilgili algı ve politikalarını belirleyen kritik bir dokümandır. Bu belge, değişen güvenlik tehditleri ve ortamına bağlı olarak periyodik olarak gözden geçirilir ve güncellenir. En son güncelleme, 30 Eylül 2019 tarihinde yapılmış ve bu toplantının ardından belgenin güncellenmiş hali onaylanmıştı.

NTV'de yer alan habere göre belge, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgesel ve global güvenlik ortamındaki değişimleri, tehditleri ve fırsatları değerlendirerek, ülkenin güvenlik stratejisini şekillendiriyor. Güncellenmesi planlanan belgenin, önümüzdeki dönemde Milli Güvenlik Kurulu'nun bir toplantısında ele alınarak, günümüzün güvenlik ihtiyaçlarına uygun olarak revize edilmesi bekleniyor.

Bu süreç, Türkiye'nin karşılaştığı güvenlik tehditlerine ve stratejik hedeflerine yönelik politikaların belirlenmesinde önemli bir adımı temsil ediyor. Güncellenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, ülkenin savunma ve güvenlik stratejilerinin belirlenmesinde kilit bir rol oynayacak ve Türkiye'nin gelecekteki güvenlik politikalarının temelini oluşturacak.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP duyurdu: 55 bin 998 sahte seçmen itirazı
CHP duyurdu: 55 bin 998 sahte seçmen itirazı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Taksici Oğuz Erge'nin katilinin cezai ehliyeti tam çıktı
Taksici Oğuz Erge'nin katilinin cezai ehliyeti tam çıktı
Şarampole giren araçta 2 kişi yaralandı
Şarampole giren araçta 2 kişi yaralandı
İtalya Başbakanı Meloni, Anadolu Ajansının "Kanıt" kitabını inceledi
İtalya Başbakanı Meloni, Anadolu Ajansının "Kanıt" kitabını inceledi
Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Bakan Vedat Işıkhan: Bunu bir müjde olarak söylüyorum
Bakan Vedat Işıkhan: Bunu bir müjde olarak söylüyorum
İstanbul'dan da hissedilen Çanakkale depremini uzmanlar yorumladı
İstanbul'dan da hissedilen Çanakkale depremini uzmanlar yorumladı
Samsun'da narkotik uygulaması: 36 kişi yakalandı
Samsun'da narkotik uygulaması: 36 kişi yakalandı
Balıkesir'de kahreden olay! Küçük çocuğu yediği meyve öldürdü
Balıkesir'de kahreden olay! Küçük çocuğu yediği meyve öldürdü
Muş’ta 5 araç içerisinde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Muş’ta 5 araç içerisinde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Ankara-Samsun arası 2 saat 45 dakika olacak!
Ankara-Samsun arası 2 saat 45 dakika olacak!