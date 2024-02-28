Enkazdan kurtarılan depremzede perdeci, bacağına takılan protezle hayata tutundu

Hatay'da, depremlerde yıkılan evinin enkazından 48 saat sonra kurtarılan ve sol bacağı ampute edilen perdeci Ali Şabanoğlu, protez sayesinde hayata tutunmayı başardı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki 4 katlı Önder Apartmanı yıkıldı.

Şabanoğlu, ekiplerin çalışmasıyla binanın enkazından 48 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Önce Adana'da daha sonra Ankara'da tedavi gören ve sol bacağı ampute edilen Şabanoğlu'na protez takıldı.

Fizik tedavi sürecinin ardından ayağa kalkan Şabanoğlu, memleketi Hatay'a döndü.

Afette, evinin yanı sıra Uzun Çarşı'daki iş yerini de kaybeden Şabanoğlu, kayınpederinin merkez Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'ndeki apartmanına taşındı.

Mesleğini yeniden yapmak isteyen Şabanoğlu, yaşadığı apartmandaki boş daireyi iş yerine dönüştürdü.

Şabanoğlu, protezi sayesinde eşi ve kız kardeşiyle yeni iş yerinde ekmek parasını kazanmaya ve hayata tutunmaya başladı.

"İnsanlar protezle her istediğini yapabilir"

Bir çocuk babası Şabanoğlu (36), AA muhabirine, ailesinin desteğiyle yeniden ayağa kalktığını söyledi.

Depremlerde evini, iş yerini ve çok sayıda tanıdığını kaybettiğini aktaran Şabanoğlu, her şeye rağmen hayata umutla bakmayı sürdürdüğünü anlattı.

Protez bacağının çalışmasına engel olmadığını aktaran Şabanoğlu, şöyle devam etti:

"Bismillah diyerek işe başladım. Çok şükür iyi ki başladım. Şu an işlerimiz iyi. Antakya’ya hizmet etmekten mutluluk duyuyorum, işimi çok seviyorum. Hayata bir şekilde adapte olmamız gerekiyor. Kendimizle barışık olmamız gerekiyor, 'protez alışma süreci' diyorlar alışma sürecine de alışıyorsunuz. Gerçekten hayatınızdan bir parça oluyor. Bence hayata tutunmak gerekiyor tamam çok uzun mesafeler yürüyemeyiz belki ama istediğimizi de yapabiliriz, en azından sevdiklerimizin yanındayız. Protez engel değil, insanlar protezle her istediğini yapabilir."

Kendisini enkazdan çıkaran ekiplere teşekkür eden Şabanoğlu, onlar sayesinde yeniden sevdikleriyle bir arada olduğunu ve memleketinde işini yapmayı sürdürdüğünü kaydetti.