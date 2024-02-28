Adana'da 3 saat arayla iki cinayet! Sır perdesi aralandı
Adana’da kızını uyuşturucu kullandığı ve "kötü yola düştüğü" için öldürdüğünü söyleyen baba tutuklandı. Otoparkta öldürülen gencin ise babası tarafından katledilen Dilan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı.
İlk olay, 26 Şubat günü Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Turhan Özdemir (54) kızının uyuşturucu kullanıp sattığını ve kötü yola düştüğünü öne sürdü. Sokakta karşılaşınca baba Özdemir, kızı Dilan Özdemir (19) ile kavgaya tutuştu.
Kavga sırasında baba, kızını karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken, baba olay yerinden kaçtı. Dilan Özdemir, çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Dilan Özdemir burada hayatını kaybetti. Baba Turhan Özdemir ise polis ekipleri tarafından yakalanarak cinayet büro amirliğine teslim edildi.
İkinci olay ise Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Dilan Özdemir’in ölüm haberi alan arkadaşları, Dilan’ın sevgilisi Selam Şenci'yi (26) bir iş merkezinin otoparkına çağırdı. Otoparka gelen Şenli, Dilan'ı korumadığı iddiasıyla kızlı erkekli grubun saldırısına uğradı.