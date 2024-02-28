Dünyanın en pahalı düğününe hazırlanıyorlar!

Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani, 28 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününü hazırlıyor. Ambani 2018'de kızınının düğünün için 100 milyon dolar harcamıştı. Düğün için Rihanna ve illüzyonist David Blaine ile anlaşıldı. Konuklar arasında Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Ivanka Trump da var.

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Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani, önümüzdeki ay en küçük oğlu 28 yaşındaki Anant Ambani'nin düğünü için abartılı bir tören düzenlemeye hazırlanıyor.

Hindistan'ın yerel gazeteleri, Anant Ambani'nin, Hindistan'ın büyük ilaç firmalarından Encore Healthcare'i yöneten bir iş ailesinin kızı olan 29 yaşındaki Radhika Merchant ile evleneceği düğün kutlamalarının ayrıntılarını paylaştı.

Temmuz ayında yapılması beklenen düğünün tüm ayrıntıları henüz kamuya açıklanmadı. Mart ayında yapılacak ve üç gün sürecek düğün öncesi partisi ise gösterişli ve yıldızlarla dolu bir etkinlik olacak gibi görünüyor.

Düğün öncesi 3 bin dönümlük arazide parti yapılacak!

Düğün şenlikleri 1 Mart'ta Ambani'nin memleketi Gujarat'taki 3 bin dönümlük bir bahçede düzenlenecek üç günlük bir partiyle başlayacak.

Bahçenin 10 milyondan fazla ağaca ve Asya'nın en büyük mango bahçesine sahip olduğu söyleniyor ve aynı zamanda Ambani'nin hayvan kurtarma ve rehabilitasyon merkezine de ev sahipliği yapıyor.

Burada hem Hindistan'dan hem de dünyanın dört bir yanından leoparlar, kaplanlar, aslanlar da dahil olmak üzere 2 bin kurtarılmış hayvan yaşıyor.

Partide Rihanna sahne alacak

Partide ünlü şarkıcı Rihanna'nın performans sergilemesi ve illüzyonist David Blaine'in özel bir gösteri yapması bekleniyor.

Partinin konuk listesinde Hintli milyarderlerden Bollywood ünlülerine kadar herkesin yer aldığı, Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Ivanka Trump'ın da katılmaya hazır olduğu belirtildi.

Aynı yemeği iki kez yememeleri için konuklara üç gün boyunca yaklaşık 2 bin 500 ayrı menü sunulması bekleniyor.

Ambani, 2018'de kızına, Beyoncé'nin performans sergilediği ve misafirlerin İtalya'nın Como Gölü'nün yanı sıra Mumbai ve Rajasthan'daki resepsiyonlara katıldığı ülkenin şimdiye kadar gördüğü en pahalı düğünü düzenlemişti. Aile düğüne 100 milyon dolar harcamıştı.

Hindistan'da çok az kişinin böyle gösterişli düğünlere gücü yetse de rakamlar Hindistan'daki düğünlerin giderek büyüdüğünü gösteriyor. Hindistan artık her yıl düğünlere 75 milyar dolardan fazla harcıyor ve bu da onu ülkenin dördüncü en büyük endüstrisi haline getiriyor.