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Şüpheli araçta 8 kaçak yakalandı

Şüpheli araçta 8 kaçak yakalandı

Tekirdağ'da Jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli bir araçta 8 kaçak göçmen yakalanırken göçmenlere organizatörlük yapan şüpheli gözaltına alındı.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Ulaş Jandarma karakol Komutanlığı ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ D-100 karayolu Çorlu-Lüleburgaz istikametinde şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan araç içerisinde 8 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Organizatör olan araç şoförü A.G. gözaltına alınarak Çorlu C. Başsavcılığına sevk edildi. Yabancı uyruklu şahıslar idari işlemlerin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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