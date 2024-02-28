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Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Dün oynanan MKE Ankaragücü maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

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