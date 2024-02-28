Kraliyetten ayrılan Prens Harry, İngiliz hükümetine açtığı davayı kaybetti

İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'de yaşayan oğlu Sussex Dükü Prens Harry, İngiltere'de bulunduğu sırada polis korumasının kaldırılması kararına karşı açtığı davayı kaybetti.

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Yüksek Mahkeme, İngiliz hükümetinin Prens Harry'nin polis korumasının elinden alınması kararını verirken hukuka aykırı davranmadığına hükmetti.Mahkeme sürecinin büyük bir kısmı, güvenlik önlemleri nedeniyle kamuoyu ya da basının katılımı olmadan özel gerçekleştirildi.

Prens Harry ve eşi Megan Markle, 2020'de Kraliyet'teki resmi görevlerinden istifa ederek ABD'ye yerleşmelerinin ardından İngiltere'de Kraliyet ailesi mensuplarına tanınan polis korumasından mahrum bırakılmıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Şubat 2020'de, masrafları kendisi karşılasa bile Prens Harry'nin İngiltere'deyken kişisel polis koruması almasına son verilmesi kararı almıştı.

Bakanlığın avukatları, varlıklı kişilerin polisten "güvenlik satın almalarına" izin verilmesine karşı çıkmıştı.

Medyanın aşırı ilgi ve takibinden şikayetini belirtmişti

Prens Harry'nin annesi Prenses Diana da 1997'de Fransa'nın başkenti Paris'te paparazziler tarafından kovalanırken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Harry de Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak için eşi Meghan'la California'ya yerleşmesiyle ilgili süreçte, medyanın aşırı ilgi ve takibinden şikayetini dile getirmişti.

Prens Harry, Şubat 2021'de verdiği mülakatta, "zehirli" diye nitelediği İngiliz basınının, akıl sağlığını mahvettiğini, annesi Diana gibi eşine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle "tarihin tekerrür etmesinden" korktuğunu belirtmişti.