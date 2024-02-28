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Adıyaman’da eşi dahil 3 kişiyi öldürmüştü! Bakın nerede yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyaman’da eşi dahil 3 kişiyi öldürmüştü! Bakın nerede yakalandı

 Adıyaman’da, eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı mağarada yakalandı.

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Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Kasım Avcı isimli şahıs, tartıştığı eşi Tuğba Avcı, bacanağı Abidin Avcı ve bacanağının oğlu olan 9 yaşlarındaki Mustafa Avcı’yı silahla vurarak öldürmüştü. 3 kişiyi vuran ve daha sonra olay yerinden kaçan Kasım Avcı’nın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından çalışma başlatılmıştı.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde şahsın bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Şahıs, köy yakınlarında bulunan bir mağarada saklanırken yakalandı.

Jandarma ekipleri aynı zamanda 1 adet tabanca ve 1 adet uzun namlulu silah ele geçirdi. Yakalanan şahıs gözaltına alınırken şahsa yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 7 kişi de gözaltına alındı.

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