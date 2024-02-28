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İzmir'de feci kaza! İki kardeş hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de feci kaza! İki kardeş hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti.

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Ümit Şahin (22) yönetimindeki otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı gişeleri yakınındaki kavşakta kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Şahin'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Şahin'in ağabeyi Davut Şahin (26) de kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kardeşlerin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ümit Şahin'in, ağabeyi Davut Şahin'in nişan merasimi için Van'dan İzmir'e geldiği öğrenildi.

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