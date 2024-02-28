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Papa Francis hastaneye kaldırıldı

Papa Francis hastaneye kaldırıldı

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Papa Francis'in yeniden hastaneye kaldırıldı. Papa Francis'e influenza teşhisi konulduğu bildirildi.

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Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri 85 yaşındaki Papa Francis, influenza teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. İtalyan haber ajansı ANSA, Papa'nın check-up için Roma'daki hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Papa Francis'in rahatsızlığı nedeniyle bugünkü ayine katılamadığı ve ayini bir yardımcısına devrettiği belirtildi. Son dönemde uğraştığı sağlık sorunlarıyla sıkça gündeme gelen Papa, gelecek haftaki bazı programlarını da iptal etti. Papa'nın tekerlekli sandalyeyle gezmesi de dikkat çekmişti.

Papa Francis, birkaç gün önce üçüncü yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik kalıcı ve adil barış arayışında diplomatik çözüm yolunun izlenmesi çağrısında bulunmuştu.

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