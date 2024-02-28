Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açılan her fabrika ihracatımıza yeni ivme kazandırıyor

NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açılan her yeni fabrika, ihracatımızda yeni bir ivme, cari açığımızın kapanmasına katkı demektir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya Seramik 100 Yıl Fabrikaları Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

-Sevgili Kütahyalılar, NG Kütahya Seramik ailesinin kıymetli mensupları, işçilerimiz ve misafirlerimiz sizleri hürmetle selamlıyorum.

-Değeri 140 milyon avro olan iki yeni fabrikayı daha hizmete açıyoruz. Açılan her yeni fabrika ihracatımızda yeni bir ivme, cari açığımızın kapanmasına katkı demektir.

"Sorunlarımızı büyümeyi sürdürerek çözeceğiz"

Kütahya'da üretilen bu seramikler 5 kıtada 79 ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye yatırım ve ihracatla büyüyor. Sorunlarımızı büyümeyi sürdürerek çözeceğiz.

Savunma sanayinden seramik sektörüne kadar ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkaracağız. Kütahya'daki bu ivme ülkemizin Türkiye Yüzyılı'na hazırlığının bir işaretidir.

"Birileri projelerimizi küçümsemişti..."

2023 hedeflerimizi açıkladığımızda birileri bizimle dalga geçmiş, projelerimizi küçümsemişti. Bu hedeflerin önemli bir kısmını hayata geçirmiş biri olarak karşınızdayım.

Türkiye Yüzyılı vizyonunu, sağlam ekonomi, adalet ve özgürlük, huzur ve güvenlik başlıkları altında milletimize sunduk. Şimdi de Türkiye Yüzyılı sözümüz var. Biz birileri gibi söz verip de sonra kulağının üzerinde yatanlardan değiliz. Millete verdiğimiz her sözün takipçisi olduk.

Fabrikalarımızın hayırlı olmasını diliyoruz. Tekrarını ve tekrarını bekliyoruz. Bu eserleri ülkemize kazandıran Nafi Güral kardeşime teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum.