Mansur Yavaş: Gerekirse otobüsleri oradan çekeceğim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, bir toplantıda minibüsçülerle bir araya geldi. Yavaş, gerekirse otobüs seferlerini bu bölgelerden çekebileceklerini dile getirerek, hem minibüsçülerin hem de belediyenin zarar etmemesi gerektiğini vurguladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ANFA Fuar Alanı'nda düzenlenen toplantıda minibüsçülerle bir araya geldi. Ankara Minibüsçüler Odası'nın organize ettiği ve bin 300 minibüsçünün katıldığı etkinlikte konuşan Yavaş, sektördeki sorunlara çözüm bulma sözü verdi.

Yavaş, konuşmasında özellikle çalışmayan dolmuşlar konusuna değinerek, bu sorunun çözümü için çaba harcayacaklarını belirtti. UKOME öncesi esnafı bir araya getirerek yeni hatlar oluşturacaklarını ve bu sayede dolmuş esnafının çalışma imkanlarını artıracaklarını vurguladı. Ankara'nın her bölgesinde şehir merkezinden büyüyen yeni yerleşim alanlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getiren Yavaş, bu düzenlemelerin tüm esnafın menfaatine olacak şekilde yapılacağını söyledi.

Ayrıca, gerekirse otobüs seferlerini yeniden düzenleyeceklerini ve esnafın kazancının artması için adımlar atacaklarını ifade eden Yavaş, "Bakın buradan tekrar söylüyorum; gerekirse ben otobüslerimi oralardan çekeceğim" dedi. Esnafın alın terinin karşılığını hak ettiğini belirten Yavaş, gelecek dönemde benzer düzenlemelerin yapılacağının altını çizdi.

Toplantıda, ulaşım ve EGO daire başkanlarının da hazır bulunduğunu belirten Yavaş, minibüsçülerin özel taleplerini dinleyeceklerini ve gerekli destekleri sağlayacaklarını söyledi. Esnafın mağdur olmaması için gereken önlemleri alacaklarını ifade eden Yavaş, bu çabaların Ankara halkı adına yapıldığını ve helal olsun dileklerini iletti.