Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuşmasını bölen gence: Delikanlı önce dinlemesini öğren

Kütahya'da düzenlenen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını bölen bir genci uyardı. Erdoğan, "Delikanlı önce dinlemesini öğren" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün Kütahya'ya gitti.

Burada düzenlenen mitinge katılan Erdoğan, meydanda toplanan kalabalığa seslendi. Ekonomiden seçim çalışmalarına kadar birçok konuda önemli mesajlar veren Erdoğan, bir ara konuşmasını kesmek zorunda kaldı.

Kalabalıktan yükselen sese kulak veren Erdoğan, konuşmasını yarıda keserek "Delikanlı önce dinlemesini öğren, dinlemesini öğren" ifadelerini kullandı. Erdoğan, daha sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.