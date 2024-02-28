BIST 9.147
DOLAR 31,19
EURO 33,74
ALTIN 2.035,35
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuşmasını bölen gence: Delikanlı önce dinlemesini öğren

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuşmasını bölen gence: Delikanlı önce dinlemesini öğren

Kütahya'da düzenlenen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını bölen bir genci uyardı. Erdoğan, "Delikanlı önce dinlemesini öğren" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün Kütahya'ya gitti.

Burada düzenlenen mitinge katılan Erdoğan, meydanda toplanan kalabalığa seslendi. Ekonomiden seçim çalışmalarına kadar birçok konuda önemli mesajlar veren Erdoğan, bir ara konuşmasını kesmek zorunda kaldı.

Kalabalıktan yükselen sese kulak veren Erdoğan, konuşmasını yarıda keserek "Delikanlı önce dinlemesini öğren, dinlemesini öğren" ifadelerini kullandı. Erdoğan, daha sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açılan her fabrika ihracatımıza yeni ivme kazandırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açılan her fabrika ihracatımıza yeni ivme kazandırıyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İstanbul'da feci kaza! Tramvayın çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
İstanbul'da feci kaza! Tramvayın çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
Kocaeli'de on binlerce makaron ele geçirildi
Kocaeli'de on binlerce makaron ele geçirildi
Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
Kraliyetten ayrılan Prens Harry, İngiliz hükümetine açtığı davayı kaybetti
Kraliyetten ayrılan Prens Harry, İngiliz hükümetine açtığı davayı kaybetti
Adıyaman’da eşi dahil 3 kişiyi öldürmüştü! Bakın nerede yakalandı
Adıyaman’da eşi dahil 3 kişiyi öldürmüştü! Bakın nerede yakalandı
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı
Judo Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Denizli'de yapılacak
Judo Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Denizli'de yapılacak
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı
İzmir'de feci kaza! İki kardeş hayatını kaybetti
İzmir'de feci kaza! İki kardeş hayatını kaybetti
Mezarlıktaki çeşmelerin musluklarını çaldılar
Mezarlıktaki çeşmelerin musluklarını çaldılar