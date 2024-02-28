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Yer Hakkari! Otomobilden külçe külçe altın çıktı! Çarpıcı görüntüleri Bakan Yerlikaya paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de 221 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildiğini, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari'de kaçakçılığa yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Açıklamasında operasyonun detaylarına yer veren Yerlikaya, Yüksekova ilçesindeki bir aracın çeşitli bölgelerinde gizlenmiş halde 221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara göz açtırmayacağız. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Yüksekova ilçesinde yakalanan bir aracın çeşitli bölgelerinde zula yapılarak gizlenmiş halde bulunan 221 adet her biri 1 kilogram ağırlığında yabancı ülke menşeli altın ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı."

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