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Acun Ilıcalı'nı sahibi olduğu Hull City'nin Türkiye'de kamp yapacağı yer belli oldu

Acun Ilıcalı'nı sahibi olduğu Hull City'nin Türkiye'de kamp yapacağı yer belli oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin kamp yapmak üzere Antalya'ya geleceği açıklandı.

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Kulübün resmi hesabından "Tigers on Tour" başlığıyla yapılan paylaşımda, takımın 18 Mart tarihinde kamp için Antalya'ya geleceği belirtildi.

Özel uçak ile kente gelecek 100 Hull Cityli taraftarın da takımlarının antrenmanlarını izleme şansı bulacağı vurgulandı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu takımın kampının 23 Mart'ta sona ereceği kaydedildi.

Takımın kentte hazırlık maçı da yapacağı öğrenildi.

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