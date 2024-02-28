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Serum verilerek evine gönderilen çocuk tekrar hastaneye götürülürken ambulansta öldü

Serum verilerek evine gönderilen çocuk tekrar hastaneye götürülürken ambulansta öldü

DENİZLİ'de rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve serum verilen 5 yaşındaki çocuk, evine geri gönderildi. Evinde tekrar fenalaşarak ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada minik kız yaşamını yitirdi.

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Olay, Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 yaşındaki Fatmaana Ünal, akşam saatlerinde rahatsızlanarak ailesi tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine götürüldü. Burada serum verildikten sonra taburcu edilen Ünal, evine gittikten bir süre sonra tekrar halsizleşerek fenalaştı.

Durumu fark eden baba Hasan Ünal, kızını Kelekçi 112 Acil Sağlık İstasyonuna götürdü.

Burada ilk müdahalesi yapılan minik kız ambulansla tekrar Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolda sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen minik Fatmaana’nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

5 yaşındaki kızın kesin ölüm sebebinin netleşmesi için cenazesinin otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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