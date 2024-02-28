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Beylikdüzü’nde inşaatta çalışan işçi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beylikdüzü’nde inşaatta çalışan işçi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Beylikdüzü Gürpınar’da bir inşaatta çalışan işçi 2’nci kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre olay öğleden sonra Beylikdüzü Gürpınar’da bir şantiyede meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi Mailcan Kamber (26) isimli işçi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Yaşanan olaya şahit olan iş arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kamber’in hayatını kaybettiğini belirledi.

İnşaata gelen polis ekipleri incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

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