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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a gönderme: Emekli etmeye hazırlanıyoruz

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a gönderme: Emekli etmeye hazırlanıyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hükümetle belediye, aynı partiden olmalı" sözlerine "Bak sen. Seçim yapmayalım o zaman. Neyse; biz onu yavaş yavaş emekli etmeye hazırlanıyoruz, merak etmesin" sözleriyle göndermede bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında İstanbul üzerinden yürüyen polemik devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehrin yedinci tepesi olarak tanımlanan Kocamustafapaşa Tepesi’nde konumlu tarihi Bulgur Palas’ı, İstanbulluların kullanımına açtı.

"Seçim yapmayalım o zaman"

İstanbul’un tarihinin en çok restorasyon yapılan dönemini yaşadığına vurgu yapan İmamoğlu, “İstanbul'un çehresini değiştiriyoruz. İstanbul’un tarihi ve turistik değerlerine yeniden, daha güçlü bir şekilde kazandırıyor, aynı zamanda değer katıyoruz. Bugün İstanbul'un hizmet alması için farklı görüşleri olanlar var. Ne diyorlar? İlla hükümetle belediye, aynı partiden olmalıymış. Bak sen. Bak sen. Seçim yapmayalım o zaman. Muhtarlar da gitsin otursun evinde. İstiyor ki, her şeyi ona teslim edelim. Neyse; biz onu yavaş yavaş emekli etmeye hazırlanıyoruz, merak etmesin. Yıllarca İstanbul'u, hükümetle el ele yönettiler. O şımarıklık, o kibir, İstanbul'un her köşesini ihmale boğdu.” dedi.

"25 yılda yapamadıklarını, biz 5 yılda yaptık"

İktidar kanadının kendi dönemlerindeki İstanbul'un 5 yılını, son 25 yılla kıyasladığına dikkat çeken İmamoğlu, “Olsun, kıyaslasınlar. Çünkü o 25 yılda yapamadıklarını, biz 5 yılda yaptık. Gururla anlatıyoruz; hükümet, belediye el ele olduğu dönemde, bizim yaptığımız kadar metroyu yapamadılar. Yeni metroları biz yapacağız, yapmamamız için imzayı erteliyorlar. 31 Mart'ta, demokrasi dersini alsın, bak bir hafta içinde imzalayacak. Göreceksiniz. Yapamazlar. Çünkü niye yapamazlar biliyor musunuz? Bunlar şöyle bakıyorlar, ‘Bizden mi onlardan mı!’ Bu milletin hepsi bizim. Anlayamadılar bunu hala. Biz, insanı insan olduğu için çok seviyoruz. Vatandaşları, ‘Bize oy verenler vermeyenler’ diye bölenlerin yaptığı işten var ya, kimseye hayır gelmez kardeşim” diye konuştu.

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