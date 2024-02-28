Isparta’da fuhuş operasyonu: 8 şahsa 104 bin 960 TL para cezası

Isparta’da emniyet ekiplerince 4 farklı adrese yapılan fuhuş operasyonlarında 8 şahsa 104 bin 960 TL para cezası uygulandı.

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda; 4 adrese operasyon yapılarak 8 şahsa fuhuş yapmak suçundan işlem yapılarak 104 bin 960 TL para cezası uygulandı. Fuhuş yapılan 4 adres ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu ile yazışma yapılarak fuhuş yapılan adresler 360 gün mühürlenerek kapatıldı. Ayrıca Isparta’da faaliyet gösteren 313 işyeri denetlenerek 6 işyerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı.