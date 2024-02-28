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30 bin kişinin ölümünün ardından İsrail'den akılalmaz açıklama

30 bin kişinin ölümünün ardından İsrail'den akılalmaz açıklama

Yaklaşık 30.000 kişinin öldürülmesinin ardından İsrail, savaşın 'Gazze halkına karşı değil "Hamas'a" karşı olduğunu söyledi.

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Yaklaşık 30.000 kişinin öldürülmesinin ardından İsrail, savaşın 'Gazze halkına karşı değil' olduğunu söyledi.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, Dünya Siyonist Örgütü'nün (WZO) Acil Durum Konferansı'nda İsrail'in kuşatma altındaki bölgeye yönelik saldırılarında yaklaşık 30.000 kişinin ölmesine rağmen İsrail'in "Gazze halkına karşı değil, Hamas'a karşı savaştığını" söyledi.

"Bu savaştaki amacımız, asıl görevimiz rehinelerimizi kurtarmak ama aynı zamanda Gazze vatandaşlarının Hamas'tan arındırılmasını sağlamaktır" diye ekledi.

İsrail ordusunun Refah'ta 1,4 milyon kişiye operasyon düzenleyemeyeceğini belirten Hagari “İnsanların daha güvenli bir bölgeye hareketini sağlayacağız" dedi.

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