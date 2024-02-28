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Abdullah Avcı: Trabzonspor inadıyla vazgeçmez

Abdullah Avcı: Trabzonspor inadıyla vazgeçmez

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Hedefimize doğru gidiyoruz. Trabzonspor, inadıyla vazgeçmez. Mutluyuz." dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehşir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. 

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde: 

"​Trabzonspor, inadıyla vazgeçmez"

"Tur atladığımız için çok mutluyuz. Beşiktaş maçından bu yana gelişen oyunumuz. İlk yarıda oyunda baskıları doğru yaptık. İlk yarıda net pozisyonlarımız var. İlk yarıda koparabilirdik. Tekrarlı hücumları daha fazla denememiz gerekiyordu. Doğru zamanda gol geldi, fırsatlar da vardı. Rakibe çok fazla vermedik. Doğru savunma, doğru hücum, karşılığında turu aldık. Yarı final bundan sonra. Trabzonspor, büyüklüğünü bu kupalara ambargo koyarak almıştır. Bu kupa önemli hedeflerimizden birisi. Hedefimize doğru gidiyoruz. Trabzonspor, inadıyla vazgeçmez. Mutluyuz. Başakşehir'e bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

"Taraftara teşekkür ederim"

"Taraftara teşekkür ederim buraya gelenlere. Onlar bizimle birlikte olduğunda biz bir fazla oluyoruz."

"Onuachu'nun MR'ı çekilecek"

"Umut Güneş çok önemli mesafe kat ediyor, ona teşekkür ediyoruz. Bardhi bize yardımcı oluyor. Çalışmanın karşılığını Umut alıyor. Kafasına top geldi, tomografi çektirmeye gitti. Onuachu'nun MR'ı çekilecek. Yarın daha sağlıklı bilgi verilebilir."

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