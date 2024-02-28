HABER / SPOR / TRABZONSPOR
Paul Onuachu maça devam edemedi
Trabzonspor'un Başakşehir'i konuk ettiği Türkiye Kupası maçının ikinci yarısında Nijeryalı golcü Paul Onuachu, sakatlık geçirerek oyun kenarına geldi. Onuachu'nun yerine ise Enis Destan girdi.Abone ol
Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor'da bir sakatlık yaşandı.
Bordo-mavili takımda Paul Onuachu, 67. dakikada sakatlandı. Nijeryalı futbolcu, oyuna devam edemedi.
Trabzonspor'da Onuachu yerine 68. dakikada Enis Destan oyuna dahil oldu.