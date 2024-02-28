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Paul Onuachu maça devam edemedi

Paul Onuachu maça devam edemedi

Trabzonspor'un Başakşehir'i konuk ettiği Türkiye Kupası maçının ikinci yarısında Nijeryalı golcü Paul Onuachu, sakatlık geçirerek oyun kenarına geldi. Onuachu'nun yerine ise Enis Destan girdi.

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Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor'da bir sakatlık yaşandı.

Bordo-mavili takımda Paul Onuachu, 67. dakikada sakatlandı. Nijeryalı futbolcu, oyuna devam edemedi.

Trabzonspor'da Onuachu yerine 68. dakikada Enis Destan oyuna dahil oldu.

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