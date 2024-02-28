Bitcoin 60 bin doları aştı

Bitcoin bugüne kadar en fazla 68 bin 990 bin dolara kadar yükselmiş ve 20 bin dolara kadar da değer kaybetmişti. Son haftalarda yükseliş seyrine geçen Bitcoin, bugün 60 bin 500 dolara kadar çıktı..

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Kripto para piyasasında hareketlilik sürüyor. Kripto para birimi Bitcoin'in değeri artışa geçti. En son 2021 Kasım'da 68 bin 990 dolarla rekor seviyesine gelen Bitcoin, sonrasında 20 bin dolara kadar düşmüştü. Şimdilerde ise yeni rekora doğru ilerliyor.

60 bin doları geçti

Kripto para piyasalarında en fazla işlem gören para birimi olan ve dün 56 bin 349,5 dolardan işlem gören Bitcoin'in değeri, bir günde yüzde 6'dan daha fazla değer kazanarak 4 bin 283,5 dolar artarak 60 bin 500 dolara kadar çıktı.

Yüzde 6'dan fazla değer kazandı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3,3 artarak 2 trilyon 230 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, spot Bitcoin ETF'lerine yatırım artışının sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 6'dan fazla değer kazandı.

Beklentiler destekliyor

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

Spot Bitcoin ETF detayı

Bitcoin'in değerini, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ABD'de spot Bitcoin ETF başvurularını kabul etmesi artırıyor.

Böylece Bitcoin, reel finans piyasalardaki yerini alıyor.

Ödül yarılanması zamanı yaklaştı

Nisanda gerçekleşecek Bitcoin'de ödül yarılanması (halving) da fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Dört yılda bir gerçekleşen ve blok başına madencilere verilen Bitcoin ödülünün yarıya indirildiği bu döngü, fiyata pozitif yansıyor.

Bitcoin'in fiyatı, Mayıs 2020'deki son yarılanma sürecinin ardından Kasım 2021'de rekor seviyeye ulaşmıştı.

Merkez bankalarının faiz kararları

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

Bitcoin'in değerinin artması ile birlikte diğer kripto paraların değerleri de yükseliyor.

Ethereum'un yükselişi

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 2,6 değer kazanarak 3 bin 339 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.