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Trabzonspor'da penaltı isyanı! "Atılan tekme sonrası..."
Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk ettiği maçın 35. dakikasında penaltı bekledi.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk etti.
Karşılaşmanın 35. dakikasında Umut Güneş sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Onuachu rakip savunmayla girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı.
Trabzonspor bu pozisyonda penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.
Bordo-mavili kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Onuachu’nun göğsüne atılan tekme sonrası oyun köşe vuruşuyla devam etti..." ifadeleri kullanıldı.