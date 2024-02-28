BIST 9.062
DOLAR 31,20
EURO 33,84
ALTIN 2.038,82
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'da penaltı isyanı! "Atılan tekme sonrası..."

Trabzonspor'da penaltı isyanı! "Atılan tekme sonrası..."

Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk ettiği maçın 35. dakikasında penaltı bekledi.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. 

Karşılaşmanın 35. dakikasında Umut Güneş sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Onuachu rakip savunmayla girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. 

Trabzonspor bu pozisyonda penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi. 

Bordo-mavili kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Onuachu’nun göğsüne atılan tekme sonrası oyun köşe vuruşuyla devam etti..." ifadeleri kullanıldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finalde
Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finalde
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Okul müdürü ve oğlunun, otobüste yaşlı çifti darp etme görüntüleri ortaya çıktı
Okul müdürü ve oğlunun, otobüste yaşlı çifti darp etme görüntüleri ortaya çıktı
Abdullah Avcı: Trabzonspor inadıyla vazgeçmez
Abdullah Avcı: Trabzonspor inadıyla vazgeçmez
Paul Onuachu maça devam edemedi
Paul Onuachu maça devam edemedi
Fenerbahçe, Dursun Özbek'e suç duyurusunda bulundu
Fenerbahçe, Dursun Özbek'e suç duyurusunda bulundu
Adnan Oktar'la ilgili yeni gelişme: Van'a sevk edildi
Adnan Oktar'la ilgili yeni gelişme: Van'a sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi’ne mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi’ne mesaj
30 bin kişinin ölümünün ardından İsrail'den akılalmaz açıklama
30 bin kişinin ölümünün ardından İsrail'den akılalmaz açıklama
Van’da 113 düzensiz göçmen yakalandı
Van’da 113 düzensiz göçmen yakalandı
Trabzonspor, Başakşehir'i yenerek kupada turladı
Trabzonspor, Başakşehir'i yenerek kupada turladı
Sivasspor’da, Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor’da, Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor