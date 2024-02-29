Ali Yerlikaya'dan düzensiz göç açıklaması: Türkiye transit bir ülke olmaktan çıktı

Düzensiz göçle mücadeleler sonucunda Türkiye transit bir ülke olmaktan çıktığını ve rotanın değiştiğini belirten çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19 Eylül bir milattır. Yunanistan'la bıçak gibi kesildi. Bulgaristan'la sorun vardı, o da çözüldü" dedi.

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Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalar sıklaştırılırken tespit edilen kaçak göçmenler sınır dışı ediliyor.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"9 ayda 5 bin 71 operasyon yaptık"

Yerliyaka, "Göç, dünyada bütün ülkelerin en büyük derdi. Sadece Türkiye imtihan etmiyor, ABD'yi görüyoruz. Ülkemizdeki yabancı sayısı 4 milyon 526 bin 93. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 185 bin 724. 'Göçmen kaçakçılarının nefesi kesmemiz lazım' dedik. Bunlara yönelik 9 ayda 5 bin 71 operasyon yaptık. 9 bin 133 gözaltı, 3 bin 301 tutuklu var. 5 yıldan başlıyor bunun cezası. Düzensiz göçle mücadeleye 4 esasla alıyoruz. Birincisi kaynağında, ikinci hudutlarda, üçüncüsü şehirlerde, dördüncüsü deport. Örneğin Haiti'ye vize koyduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

Fırat Kalkanı'nı niye yaptık? Oradan gelen bir kitle vardı. İstanbul'da 192 bin kontrol yaptık. 56 bin kaçak göçmeni gönderdik. Hep, 'Turistleri tedirgin etmek yok. Yasal kalışı olan kişi incitme yok' diyorum. Yasal gelenler başımızın üstünde. Ama yasal değilse taviz yok. Sahada güçlü bir sistem yaptıktan sonra şöyle bir şey oldu İstanbul'da; vizesi biten, ikamet izni biten 273 bin 63 kişi gitti. Yakalanan göçmen sayısı 222 bin 125. Bunlar deport sürecine girdi.

"Türkiye transit bir ülke olmaktan çıktı"

Harita üzerinden sınırlarımızdaki son durumu da anlatan Ali Yerlikaya, "Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e teşekkür ediyorum. Son 9 ayda huduttan 150 bin geri ittirim oldu. Toplam bin 160 km güvenlik duvarı var. Aydınlatma var, kamera var, termal kameralar var, elektro optik kuleler var, zırhlı gözetletme araçları var, asansörlü kuleler var. 19 Eylül bir milattır. Yunanistan'la bıçak gibi kesildi. '1 kişi göndermem, 1 kişi de kabul etmem' dedim mevkidaşıma. Bulgaristan'la sorun vardı, o da çözüldü. Türkiye transit bir ülke olmaktan çıktı. Rota değişti. Muhataplarımızla konuşuyoruz. Göçle ilgili çok çalıştık. 1 Haziran 2023'ten itibaren 100 charter uçak seferi ile 19 bin 287 göçmen gitti. Görüntüleri vermiyoruz artık. Çünkü ilgili ülke mağdur görünüyor. Onun için bıçak gibi kestik uçaklara biniş görüntülerini" şeklinde konuştu.