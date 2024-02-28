TBMM'de FETÖ polemiği! CHP'li Tanal'ın sözlerine Meclis Başkanvekili Bozdağ'dan sert yanıt

TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu." sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kürsüde hitap ederken AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'le tartıştı. Gökçek'e "Sen FETÖ'cünün daniskasısın." diyen Tanal, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a da eski sözleri üzerinden yüklendi. Bozdağ, Tanal'ın sözlerine yanıt verirken Osman Gökçek de hitap etmek için söz istedi. Gökçek'in Tanal'a cevap vermesi ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'a da laf atması sonrası Meclis'te tansiyon yükseldi.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilmeden önce AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

"Sen Fetö'nün daniskasısın"

Kürsüde Genel Kurul'a hitap eden CHP Şanlıurfa Milletvekili Tanal, AK Parti Ankara Milletvekili Gökçek'e yönelik olarak "FETÖ'nün okullarında okuyan sen değil misin? Gırtlağına kadar haram yiyen sen değil misin? Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu. Hepiniz Bekir Bey gibi değil misiniz?" dedi.

"Ben o sözleri lağıma attım, oradan elinizi soktukça eliniz de ağzınız da kirlenir"

Bunun üzerine Bozdağ, şahsına dönük iftirayı reddettiğini dile getirerek, "Her sıkışıldığında, Bekir Bozdağ konusu geldiğinde söylediğim sözler açılıyor. Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım. Bu terör örgütünün devletten ayıklanması, temizlenmesi için gövdemizi ortaya koyduk ve bu mücadeleye Türkiye de herkes de şahittir. Sürekli bizim lağıma attığımız, defalarca reddettiğimiz o sözlerden dolayı söylediklerimiz ortada. Her defasında gündeme getirilmesi saygısızlık. 2011'de söylenmiş bir lafı, dün söylenmiş gibi defalarca temcit pilavı gibi buraya getirmenin ne alemi var? O zaman söylediğim lafı çöplüğe, lağım çukuruna attım. FETÖ terör örgütüdür, Fethullah Gülen de terörist başıdır. Benim söylediğim budur." ifadelerini kullandı.

"Samanyolu tv'nin önünde zırladın"

AK Partili Osman Gökçek de söz alarak Tanal'a cevap verdi. Gökçek, "FETÖ'ye operasyon yapıldıktan sonra Samanyolu TV'nin önünde zırlayan kişi sizsiniz Sayın Mahmut Tanal. Orada kapılarda hüngür hüngür ağlarken, insanlar size geldiklerinde onları savunan sizdiniz. Geçmişi yargılamaya kalkarsak, Özgür Özel Yahyalar Koleji'nden kızına ödül almıştır. Fethullah Gülen'in bir terörist olduğu devlet tarafından ilan edildikten sonra Adem Yavuz Arslan gibi insanlar Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklerken sizler tek bir kelime dahi etmediniz. PKK terör örgütü sizi destekledi, ses çıkarmadınız. FETÖ sizi destekledi, ses çıkarmadınız." dedi.